La vivienda se revaloriza un 10,5% si tiene garaje

Contar con una plaza de garaje aporta valor añadido a la vivienda en propiedad. En febrero de 2026, una plaza de aparcamiento incrementa el valor de un piso en un 9,6% de media en Galicia, según el análisis realizado por el portal inmobiliario Fotocasa a partir del precio de compraventa de una vivienda tipo de 80 metros cuadrados. En el caso de la ciudad de Pontevedra, esa revalorización es superior, del 10,5%, por detrás de Ourense y Lugo, pero por delante de A Coruña.

Concretamente, el precio de un inmueble medio en Pontevedra de 213.734 euros sin garaje pasa a 236.194 euros al contar con una plaza de aparcamiento.