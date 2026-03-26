Taller en Poio sobre la menopausia
«Rompendo tabús: claves para abordar a menopausia con naturalidade» es el título del taller que celebrará hoy el Concello de Poio en el Casal de Ferreirós. Dará comienzo a las 19 horas y contará con la intervención de especialistas de distintos ámbitos que ayudarán a ofrecer una visión próxima y práctica para afrontar los cambios de esta etapa.
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