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El presupuesto del Concello entra en vigor

El Boletín Oficial de la Provincia publicó ayer la resolución con la aprobación definitiva del Presupuesto General del Concello para este 2026, así como su cuadro de personal. Tal y como recogen las bases, las nuevas cuentan entran plenamente en vigor una vez superado este trámite.

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