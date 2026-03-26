Suceso
El presunto agresor de Seixo, libre con cargos
Marín
El juzgado ha acordado la libertad provisional con cargos y una orden de alejamiento para el presunto autor de la agresión machista ocurrida en Seixo. El acusado compareció durante la mañana del 24 de marzo de 2026 después de entregarse voluntariamente, tras haber permanecido dos días huido y pasar la noche en los calabozos de la Policía Nacional. La medida queda ahora pendiente de la celebración del juicio. El caso ha causado una fuerte conmoción en la localidad, donde tanto el presunto agresor como la víctima son personas conocidas.
- Cae un tráiler al mar en Vigo tras fallarle los frenos
- Clausuran un mítico after de Vigo por actividades ilícitas, falta de seguridad e indicios de consumo de drogas
- El centro de salud Nicolás Peña prevé cerrar sus puertas el viernes 10 de abril
- La A-52 entre Porriño y Vigo: la vía ambiental lenta para la nueva autovía amenaza con dilatarla hasta mediados de la próxima década
- Un centenar de ayuntamientos de Galicia aún no comprobó las fugas de agua cuatro años después de expirar el plazo legal
- De «la clase de los panolis» a los exámenes con bromas: el humor como base de la enseñanza en Galicia
- Las patronales del metal de Pontevedra proponen un aumento salarial del 12% a cambio de un convenio de cuatro años
- Las Illas Atlánticas superan las 2.100 reservas y el camping de Ons no abrirá