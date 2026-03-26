El presunto agresor de Seixo, libre con cargos

El juzgado ha acordado la libertad provisional con cargos y una orden de alejamiento para el presunto autor de la agresión machista ocurrida en Seixo. El acusado compareció durante la mañana del 24 de marzo de 2026 después de entregarse voluntariamente, tras haber permanecido dos días huido y pasar la noche en los calabozos de la Policía Nacional. La medida queda ahora pendiente de la celebración del juicio. El caso ha causado una fuerte conmoción en la localidad, donde tanto el presunto agresor como la víctima son personas conocidas.