Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RFEF opta por VigoAmpliación Polígono BalaídosIrán rechaza propuesta de pazApartan a Luis VillaresFibromialgia a los 19Atacada jauría de perrosNoelia Castillo EutanasiaReconquista en Vigo
instagramlinkedin

Suceso

El presunto agresor de Seixo, libre con cargos

R. P.

Marín

El juzgado ha acordado la libertad provisional con cargos y una orden de alejamiento para el presunto autor de la agresión machista ocurrida en Seixo. El acusado compareció durante la mañana del 24 de marzo de 2026 después de entregarse voluntariamente, tras haber permanecido dos días huido y pasar la noche en los calabozos de la Policía Nacional. La medida queda ahora pendiente de la celebración del juicio. El caso ha causado una fuerte conmoción en la localidad, donde tanto el presunto agresor como la víctima son personas conocidas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents