El Premio de Poesía se abre a mayores de edad

El Concello de Marín ha rectificado las bases del XXIII Premio de Poesía con motivo del Día das Letras Galegas y ha abierto finalmente la convocatoria a todas las personas mayores de 18 años, después de que en un primer momento el certamen estuviese limitado a menores de 35. El concurso, dotado con un premio de 1.000 euros y un accésit de 200, admite obras originales e inéditas en gallego, de temática libre y con una extensión mínima de 100 versos. Los trabajos podrán presentarse hasta el 4 de mayo de 2026 a las 14.00 horas mediante el sistema de plica, y el fallo del jurado se dará a conocer el 14 de mayo.