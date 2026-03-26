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El PP pide más ayudas contra la crisis

El PP de Pontevedra considera «insuficientes» las medias del decreto anticrisis del Gobierno y reclama más ayudas para los sectores más afectados y para las familias. Los populares defenderán mañana en el Pleno la moción en la que instan al Ejecutivo central a implementar más medidas.

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