Pontevedra refuerza la prevención en las aulas con 1.500 acciones de seguridad y casi 45.000 participantes

La seguridad en los centros educativos de la provincia de Pontevedra movilizó el año pasado a casi 45.000 personas entre alumnado, profesorado y familias. El Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos cerró 2025 con 1.500 actividades formativas y de divulgación, además de 2.482 vigilancias policiales en el entorno de colegios e institutos, que permitieron desactivar dos puntos de «trapicheo» de drogas.

La mayor parte de los participantes fueron estudiantes, con 41.503 asistentes, a los que se sumaron 2.374 docentes y 1.064 madres y padres. La cifra, según destacó este martes el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, supone triplicar el alcance de hace una década. «El impacto del Plan Director en la provincia es enorme», señaló durante la reunión provincial de seguimiento del programa.

Las actividades estuvieron centradas sobre todo en la ciberseguridad, con 467 sesiones, y en el ciberacoso, con otras 371, dos de los ámbitos que siguen concentrando mayor preocupación en la comunidad educativa. También aumentaron las charlas sobre adicciones a sustancias, videojuegos, violencia sobre la mujer, seguridad vial, delitos de odio y protección del medio ambiente.

El dispositivo, coordinado por Policía Nacional y Guardia Civil con colaboración educativa, incluyó 1.434 cursos y 66 exhibiciones y jornadas de puertas abiertas. En el conjunto de Galicia participaron 155.738 personas, de las que cerca de un tercio corresponden a Pontevedra.

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De cara al eclipse total de sol del 12 de agosto, Losada pidió además que los agentes incorporen en sus intervenciones consejos de protección ocular para el alumnado. «Existe un riesgo objetivo para la salud ocular», advirtió, al insistir en la necesidad de utilizar únicamente gafas homologadas con certificación ISO 12312-2:2015.