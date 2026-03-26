Pontevedra bate su récord de renta, pero sigue rezagada a nivel gallego

Pontevedra cerró 2023 con la renta más alta desde que hay datos comparables. La renta disponible bruta de los hogares del municipio alcanzó los 1.730,9 millones de euros, mientras que la renta por habitante se situó en 20.795 euros. Ambos son los mejores registros de la serie y reflejan que la ciudad ha dejado atrás la etapa de caída que siguió a la crisis.

La evolución de los últimos años dibuja una curva muy clara. La renta total pasó de 1.289,1 millones en 2010 a 1.173,6 millones en 2014, el punto más bajo, y desde ahí inició una recuperación sostenida hasta el máximo de 2023. Eso supone un aumento del 47,5% respecto al mínimo de 2014. Solo entre 2022 y 2023, además, el crecimiento fue de casi un 9,8%.

Esa misma tendencia se ve en la renta por habitante. Tras caer hasta 14.565 euros en 2014, fue remontando año a año hasta llegar a los 20.795 euros. En comparación con el peor momento de la serie, el avance es del 42,8%. Si se amplía la mirada, el salto es aún más claro: desde 2000, cuando Pontevedra tenía 10.810 euros por habitante, la renta media por vecino ha crecido un 92,4%.

La comparación con las otras seis grandes ciudades gallegas cambia según el indicador que se use. Si se mira el volumen total de renta, Pontevedra ocupa el sexto puesto de siete, solo por delante de Ferrol. En esa clasificación pesan mucho el tamaño y la población de cada municipio, por lo que A Coruña y Vigo parten con ventaja. La ciudad queda también por debajo de Santiago, Ourense y Lugo.

La foto mejora cuando la comparación se hace por habitante. Ahí Pontevedra sube al quinto puesto, con 20.795 euros, por detrás de A Coruña, Santiago, Ourense y Lugo, pero por delante de Vigo, con 20.061 euros, y Ferrol, con 18.354 euros. La distancia con Lugo, además, es muy corta, de apenas 190 euros por vecino, lo que sitúa a Pontevedra en una posición más intermedia de lo que sugieren las cifras absolutas.

Los datos también permiten ver de dónde sale esa renta. La principal fuente de ingresos de los hogares de Pontevedra sigue siendo el trabajo asalariado. En 2023, los sueldos representaron el 71,7% de la renta disponible y sumaron 1.241,8 millones de euros, muy por encima del peso de las prestaciones sociales, que alcanzaron el 29,8% y 515,3 millones, y de las rentas mixtas, ligadas sobre todo a autónomos y pequeños negocios, que supusieron el 19,2% y 332,7 millones. A eso se añadieron 97,6 millones en rentas de la propiedad, como alquileres o intereses.

Junto a esos ingresos, hay otros datos que ayudan a entender cómo se forma el dinero final que llega a los hogares. En 2023, Pontevedra registró 1.854,9 millones de saldo de rentas primarias brutas, pero después entran en juego la redistribución y las transferencias, con 252,9 millones en impuestos corrientes y 370,8 millones en cotizaciones sociales. Las prestaciones han ido ganando peso con los años, en 2010 representaban el 25,9% de la renta disponible y en 2023 ya rozaban el 30%; durante la pandemia, en 2020, llegaron incluso al 32,6%, lo que ayudó a amortiguar el impacto de aquel año.

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Ese cambio explica por qué la estructura de la renta es hoy algo distinta a la de hace una década. En 2010, los salarios suponían el 78,6% de la renta disponible, casi siete puntos más que ahora. Pontevedra sigue dependiendo sobre todo del empleo, pero la renta de los hogares está hoy algo más repartida entre sueldos, prestaciones y otros ingresos. En conjunto, la ciudad se encuentra en su mejor momento de renta, aunque sin dar un salto claro en la clasificación gallega, porque mejora con fuerza y supera a Vigo y Ferrol por habitante, pero todavía se mantiene lejos del grupo de cabeza.