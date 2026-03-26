Poio moderniza su callejero con las cambio de las placas identificativas

Las placas identificativas de calles y plazas más deterioradas de Poio ya están siendo sustituidas dentro de un plan que prevé renovar más de 600 señales en todo el municipio durante los próximos meses. La primera fase de la actuación se centra en la parroquia de San Salvador, donde el desgaste era más visible, con algunas placas prácticamente ilegibles para vecinos y visitantes.

Los trabajos ya están en marcha en otras zonas como A Caeira, Viñas, Portosanto, O Bao, Valiñas y Ánkar. En esta fase inicial se sustituirán más de un centenar de señales, con el objetivo de mejorar la orientación en la vía pública y también la imagen urbana del municipio.

La actuación no se limita a reemplazar elementos dañados. También persigue unificar el modelo de señalización en todo el término municipal para facilitar la identificación de las vías, tanto para los vecinos como para quienes descubren Poio. Además, el operativo incluye el pintado y tratamiento de los soportes metálicos existentes para aumentar su resistencia frente a la humedad y al paso del tiempo.

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La renovación de estas placas se enmarca en el plan de mantenimiento de los espacios públicos que se está desarrollando en el municipio. A ello se suman estos días la limpieza intensiva de aceras, trabajos de mantenimiento en la pasarela de madera de la playa de Lourido y nuevas actuaciones previstas en la ruta de los molinos de Samieira. Desde el Concello añaden que también continúan las labores de desbroce y limpieza de arenales.