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Obras de la Escola de música de Portas

Avanzan buen ritmo las obras de la Escola de Música de Portas, que cuentan con una inversión de 435.000 euros. El alcalde, Ricardo Martínez, visitó los trabajos acompañado del teniente de alcalde, Alfonso Vázquez, y subrayó que «este espacio será un punto de encuentro y dinamización cultural que enriquecerá la vida social del municipio».

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