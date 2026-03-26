Plantaciones
Nuevos árboles en Marín y Sanxenxo
La jornada de ayer fue especialmente propicia para la plantación de árboles. En Marín, alumnos del CEIP de Ardán reforestaron el monte da Teoira con 50 castaños en una actividad en la que colaboraron el Concello, los comuneros de Ardán y la Asociación de Vecinos Monte Castelo. La jornada tuvo un apartado educativo con la participación de agentes forestales y una brigada de incendios. Por su parte, en Sanxenxo, el alcalde, Telmo Martín, y la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, realizaron las primeras entregas de árboles para la plantación en las franjas secundarias para la prevención de incendios.
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