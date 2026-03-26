La junta de accionistas de Ence refrenda su programa Pontevedra Avanza en Lourizán

Después de solventar a finales del pasado año el conflicto laboral derivado del ajuste de plantilla en su planta de Lourizán, Ence mantiene en marcha su plan Pontevedra Avanza, que destina 120 millones hasta 2028 a esas instalaciones. Así lo ratificó la junta general de accionistas de la empresa, una asamblea en la que el presidente de la sociedad, Ignacio Colmenares, destacó que la compañía «es un motor de la autonomía energética, especialmente en un contexto internacional marcado por crecientes tensiones geoestratégicas».

El plan Pontevedra Avanza tiene el objetivo de reducir en un 40% el consumo de agua, y bajar en 60.000 metros cúbicos anuales el uso de madera para elaborar pasta de celulosa, sin afectar a la producción de la fábrica, según la planificación de 2024. El reto es «seguir avanzando en su competitividad y sostenibilidad, así como mejorar y diversificar su mix de productos de celulosa Kraft, sin que ello suponga una ampliación de la biofábrica, ni un aumento de su producción».

El marco estratégico del grupo para el periodo 2024-2028 apuesta por «mejora la eficiencia de la producción de pasta de celulosa, reduciendo la cantidad de madera consumida por tonelada de pasta. Esta reducción del consumo de madera equivale a unos 60.000 m3 de madera al año para la producción actual de la biofactoría».

Este proyecto incluye también medidas encaminadas a la descarbonización de la instalación. La empresa apunta a la «sustitución de combustible fósil por el consumo de energías renovables» con lo que «se logrará una reducción de las emisiones de alcance 1 de hasta un 50%. También, hay medidas destinadas a reducir su consumo de energía (eléctrica, en aproximadamente 7.000.000 de kwh/año, y térmica, en unos 100.000.000 de kWht/año), aumentando así su eficiencia energética». Otras mejoras ambientales incluidas en este plan inciden en el impacto acústico y oloroso y en la «la mejora de los productos»

En la junta se certificó que «el posicionamiento estratégico de la compañía se articula a través de sus dos unidades de negocio: Celulosa y Energía. En el ámbito de la Celulosa, Ence avanza sobre dos ejes principales: la mejora de la competitividad mediante la reducción de costes y el incremento del peso de las celulosas especiales».

En relación con la reducción de costes, en 2025, la compañía ha materializado un total de 10 millones de ahorro. En esta línea, impulsará nuevas actuaciones en 2026 y 2027 que permitirán alcanzar ahorros adicionales de 15 millones cada año.

El presidente de Ence también repasó los principales hitos de 2025, ejercicio que se cerró con pérdidas, y destacó el compromiso de la compañía con la recuperación de la senda de la rentabilidad.

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De cara a 2026, en Celulosa, las palancas de la compañía girarán en torno a la reducción de los costes, el aumento del peso de las celulosas especiales y la evolución favorable del precio de la celulosa, entre otros aspectos.