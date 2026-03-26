La gripe deja en el CHOP la cifra más alta de ingresos desde antes de la pandemia: 462

La temporada de virus respiratorios 2025-2026, concluida «salvo sorpresa poco probable», ha dejado en el Complexo Hospitalario de Pontevedra (CHOP) un balance especialmente duro en lo que respecta a la gripe. Desde el 1 de septiembre hasta el 20 de marzo, registró 462 hospitalizaciones por o con este virus, la cifra más alta desde antes de la pandemia, además de 50 fallecimientos en pacientes que presentaban esta infección.

Así lo explica a FARO el jefe del servicio de Medicina Preventiva del área, Javier Paz Esquete, que realiza un balance provisional de la campaña y la define como «moderada» en términos globales para el conjunto de virus respiratorios, aunque subraya que la incidencia de la gripe ha sido claramente superior a la de las temporadas inmediatamente anteriores.

«Los 462 episodios de hospitalización que hemos tenido en el CHOP desde el 1 de septiembre hasta la fecha suponen la mayor cifra de ingresos registrada desde antes de la pandemia. Nuestros hospitales han vivido momentos difíciles, particularmente en diciembre y principios de enero», señala.

Precisa, no obstante, que en el caso de los fallecimientos, medio centenar, el dato debe interpretarse con cautela, ya que se trata de muertes de pacientes ingresados «por o con gripe», por lo que la infección no fue necesariamente la causa principal de la defunción en todos los casos.

Tras la gripe, el segundo virus con mayor impacto entre los pacientes hospitalizados fue el virus respiratorio sincitial (VRS), mientras que el covid-19 mantuvo una circulación muy baja. Otros virus respiratorios como el rinovirus o el adenovirus tuvieron mucho menor impacto.

Inicio de contagios adelantado

El responsable de Medicina Preventiva sostiene que la campaña gripal de este otoño e invierno en Galicia ha sido «más grave que las inmediatamente previas», aunque todavía por debajo de algunas temporadas anteriores al COVID.

También apunta que el inicio fue más precoz de lo habitual, «lo que obligó a la Consellería de Sanidade a activar el Plan Sanitario de Invierno 2025-2026 a mediados de noviembre». La evolución posterior fue ascendente hasta diciembre y enero, para dar paso después a un descenso lento pero sostenido.

Coronavirus

En concreto, el CHOP contabilizó 124 hospitalizados por o con coronavirus y 11 fallecidos en pacientes que presentaban esta infección.

Paz Esquete destaca que su impacto ha sido limitado tanto en número como en gravedad clínica, en comparación con los peores momentos de la pandemia. Atribuye esta menor agresividad a las variantes actualmente circulantes y al efecto de la llamada «inmunidad híbrida», fruto de la vacunación y de infecciones previas en buena parte de la población, «lo que nos hace menos vulnerables».

Respecto al virus respiratorio sincitial (VRS), la gravedad de los casos hospitalizados se situó en niveles moderado-bajos, con escasas complicaciones graves. El especialista resalta especialmente la reducción de ingresos en menores: «Precisamente los lactantes y los niños pequeños constituyen el principal grupo tradicionalmente afectado por bronquiolitis, que es una complicación frecuente y potencialmente peligrosa en este grupo de edad. La buena noticia es que en ellos esta temporada hemos registrado muy poquitos ingresos. Por el contrario, en pacientes mayores de 60 años, sobre todo por encima de los 80, sí hemos observado un mayor número de hospitalizaciones, explicado en parte porque cada vez se diagnostican mejor».

La efectividad de la vacuna

Sobre la vacunación antigripal, el jefe de Medicina Preventiva recuerda que todavía «no existe una evaluación definitiva de la efectividad de esta campaña», aunque los datos preliminares del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) sitúan la efectividad de la vacuna antigripal global frente a cualquier tipo de gripe en el 44%.

«Matizando, si nos fijamos en los dos subtipos que más han circulado en nuestra área, para el A(H3N2) fue del 52-57%, pero frente al A(H1N1) fue solo del 16%. No obstante, hay que destacar que el principal efecto que buscamos con la vacuna es evitar las complicaciones de la gripe (esto es, que, aunque la pases, resulte mucho más leve que lo que sería si no te hubieses vacunado), y lo cierto es que, año tras año, se demuestra que la vacunación reduce de forma muy significativa el riesgo de padecer complicaciones graves, hospitalizaciones y muerte», resume Javier Paz Esquete.

Situación actual

A las puertas de la primavera, el área sanitaria da prácticamente por cerrada la temporada de gripe. «Salvo sorpresa, poco probable, sí», resume el jefe de Medicina Preventiva.

En estos momentos, la tendencia es claramente descendente tanto para la gripe como para el VRS. De hecho, hace tan solo unos días el CHOP mantenía ingresados tres pacientes con gripe y 14 con virus respiratorio sincitial, todos ellos adultos mayores y ningún niño.

Aunque descarta un repunte relevante de la gripe, el especialista no excluye la aparición de pequeños picos de virus catarrales leves durante la primavera, especialmente si se produce alguna ola de frío o como complicación en pacientes con alergia al polen. Con todo, recalca que su impacto sobre las hospitalizaciones suele ser limitado.

Sobre el covid recuerda «siempre es una incógnita, al no presentar un componente estacional claro; de hecho, el año pasado tuvimos las cifras más altas en verano, entre junio y septiembre».

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Con el buen tiempo se pone fin a una temporada de sobrecarga para los trabajadores de Urgencias y Hospitalización y «a los trastornos que han supuesto las esperas para nuestros pacientes y sus familiares y acompañantes, que son los que más los sufren», concluye el especialista.