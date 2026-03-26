Exigen la reforma del vial Borela- A Graña
El BNG de Cerdedo-Cotobade reclama la reforma integral de la carretera de Borela a A Graña y mejores en la que une Borela con Mirón. El portavoz municipal, Ernesto Filgueira, destaca la apuesta de los nacionalistas por «un proyecto ambicioso que beneficie al conjunto de los vecinos de Borela», tras recoger el malestar de los usuarios.
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