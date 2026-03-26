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Entrega del premio «Semana do Pai Estrela»

Entrega del premio «Semana do Pai Estrela» | FDV

Entrega del premio «Semana do Pai Estrela» | FDV

El CCA Estrela de Marín ya sorteó el premio de la campaña «Semana do Pai Estrela». La ganadora fue Jéssica Cárdenas García, por una compra en Orballo da Ponte. Recibe una tarjeta regalo de 50 euros para gastar en ese establecimiento. La campaña movió 7.558,69 euros.

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