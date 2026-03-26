La élite del karate nacional se concentra en Pontevedra

Un año más, el kárate nacional tiene a Pontevedra como su casa. Este fin de semana, desde mañana, viernes, hasta el domingo, se celebrará en el Pabellón de los Deportes de Pontevedra el Campeonato de España Absoluto de kárate y parakarate. La presentación del evento contó con la concelleira Anabel Gulías como anfitriona, acompañada de los presidentes del karate autonómico y nacional, Óscar Lafuente y Antonio Moreno, respectivamente, y así como de representantes de la Xunta de Galicia.

«Para nós, pensar neste campionato é francamente positivo. Non só porque imos ter aquí na nosa cidade aos mellores e ás mellores do karate estatal, senón porque este tipo de eventos supoñen poñer a Pontevedra no mapa, posicionar a nosa cidade como destino para acoller grandes citas deportivas e, ao mesmo tempo, facer que a xente veña á nosa cidade, xerando un dinamismo turístico e económico moi potente», comentó Gulías en su responso de bienvenida a los organismos. La delegada de la Xunta señaló que durante ese fin de semana Pontevedra no solo acogería una competición, sino también los valores de disciplina, respeto y superación que definen este deporte, y añadió que la ciudad recibiría a más de seiscientos competidores, lo que supondría asimismo la llegada de más de 1.500 visitantes con la oportunidad de disfrutar de la ciudad.

El campeonato se desarrollará a lo largo de tres jornadas con entrada gratuita para el público. La competición arrancará el viernes, 27 de marzo, a partir de las 15.00 horas con las pruebas de kata, cuya primera entrega de medallas está prevista en torno a las 21.15 horas. La actividad continuará el sábado, 28 de marzo, con una sesión matinal de 9.00 a 13.00 horas y una sesión de tarde de 15.00 a 19.00 horas, centradas en el kumite individual, mientras que las finales y la entrega de medallas se celebrarán a las 21.00 horas. La última jornada tendrá lugar el domingo, 29 de marzo, desde las 9.00 horas, con las pruebas de kumite por equipos, las finales programadas para las 12.30 horas y la ceremonia de clausura y entrega de medallas a las 13.45 horas.

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Los representantes de la Federación Galega y la Federación Española agradecieron la hospitalidad de la ciudad y que una cita de la importancia y prestigio de un campeonato nacional se celebre en A Boa Vila. «Este é xa o sétimo evento que facemos en Pontevedra desde o ano 2018. Iso dá unha idea do apoio que sempre temos nesta cidade para organizar competicións. Eu penso que Pontevedra é, sen dúbida, a cidade española que máis apoio lle presta ao karate galego e á nosa federación. Por iso, moitas grazas, porque para nós é moi importante contar con esa colaboración e poder volver a Pontevedra máis veces», explicó Lafuente. Antonio Moreno, por su parte, aseguró que es un campeonato muy importante, sobre todo porque allí estarán campeones de Europa y campeones del mundo, y que lo mejor del karate español estará ese fin de semana en la capital de la provincia, tanto en karate como en parakarate.