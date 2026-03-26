Delaossa y Xavibo, nuevas confirmaciones del Costa Feira

El festival Costa Feira ha anunciado la incorporación de Delaossa y Xavibo a la programación de su edición de 2026, sumando dos nuevos nombres a un cartel que continúa ampliándose de cara al verano. Los conciertos tendrán lugar el 8 de agosto, en el caso de Delaossa, y el 30 de julio, en el de Xavibo.

La organización destaca que ambas incorporaciones refuerzan una propuesta musical centrada en artistas con una voz propia dentro de la escena actual. Aunque proceden de registros distintos, tanto Delaossa como Xavibo comparten una trayectoria marcada por la dimensión personal de sus composiciones y por una conexión directa con el público joven.

Delaossa se incorporará al cartel en uno de los momentos más destacados de su trayectoria. El rapero malagueño, originario del barrio de El Palo, se ha consolidado como una de las voces más reconocidas de la escena urbana española. Su último álbum, La Madrugá, publicado tras más de cuatro años de trabajo, reúne temas marcados por la introspección, la madurez artística y diversas colaboraciones.

Xavibo, nacido en Palma de Mallorca en 1996, llegará al festival con una propuesta que combina pop contemporáneo, hip hop y una escritura de carácter íntimo. Vinculado en sus inicios a la poesía y al relato corto, el artista ha desarrollado una carrera musical basada en la introspección y en la transformación de experiencias cotidianas en canciones de tono confesional. Su trabajo más reciente, No te enamores, se presenta como un disco conceptual centrado en el amor, la ruptura y la construcción de la identidad.

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Con estas dos nuevas confirmaciones, Costa Feira continúa perfilando una programación que combina artistas consolidados y nombres representativos del panorama musical actual. Delaossa y Xavibo se suman así a otros artistas ya anunciados, como Nicky Jam, que actuará el 3 de agosto; Loquillo, el 10 de agosto; POP A FEIRA, con Inazio, Iñigo Quintero, Malmö 040 y Pavlenha, el 13 de agosto; Rusowsky, el 15 de agosto; y Taburete, el 20 de agosto.