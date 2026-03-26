Sanxenxo, epicentro de la música latina en Galicia: Juan Luis Guerra, Elvis Crespo y Gente de Zona actuarán en Baltar

El campo de fútbol de Baltar, en Sanxenxo, se convertirá el próximo 12 de julio en el epicentro de la música latina en Galicia con la presencia de Juan Luis Guerra, Elvis Crespo y Gente de Zona en un concierto que «no es solo una suma de artistas, sino una noche construida sobre un repertorio que el público reconoce antes incluso de que comience a sonar», según destaca la organización.

Las entradas estarán a la venta desde el lunes 30 de marzo a las 12.00 horas a través de www.entradas.com. Habrá una primera cuota de 3.000 pases generales a un precio promocional de 55 euros, gastos incluidos.

Juan Luis Guerra regresará así a Sanxenxo un año después del concierto que se suspendió en julio de 2025 a causa de la lluvia y el viento que azotaban la Praza do Mar a los 20 minutos de recital.

Aquella suspensión obligó a devolver el importe de las entradas, pero «el artista dominicano tenía ganas de volver después del pasado verano», según explica la organización de esta segunda actuación, Primerbeat, que subraya que hace un año «la respuesta del público dejó claro que su música sigue ocupando un lugar propio».

El cantante dominicano, poco antes de suspenderse el concierto en 2025. / FdV

Su directo, acompañado por su grupo habitual, 4.40, permitirá rememorar canciones como Bachata rosa o Ojalá que llueva café.

Desde finales de los años ochenta, Juan Luis Guerra redefinió el alcance de la bachata y del merengue, llevándolos a espacios donde antes no llegaban. Su formación musical —paso por Berklee incluido— se traduce en una manera de construir canciones donde la aparente sencillez está atravesada por una estructura muy precisa. Esa combinación de sofisticación y cercanía explica que su repertorio atravesara generaciones sin perder sentido, manteniendo intacta su capacidad de convocatoria.

Elvis Crespo

Junto a él, Elvis Crespo llega en un momento distinto al de otras etapas de su carrera. Tras más de dos décadas de trayectoria, el artista portorriqueño se vuelve a situar en el centro con su propuesta reciente, Poeta Herío, un proyecto en el que revisita el merengue desde una mirada actual, incorporando colaboraciones con artistas de diferentes generaciones y ampliando su registro más allá del repertorio clásico.

Si Suavemente marcó un punto de inflexión en la difusión global del género a finales de los años noventa, su directo actual funciona como una continuidad de ese impulso, manteniendo el ritmo como eje y la conexión con el público como punto de partida.

Gente de Zona

Completa el cartel Gente de Zona, el dúo cubano formado por Alexander Delgado y Randy Malcom, protagonistas de una de las expansiones más recientes de la música latina a nivel internacional.

Su trayectoria está ligada a esa apertura del sonido urbano latino hacia audiencias masivas, con temas como Bailando, junto a Enrique Iglesias, o La gozadera , con Marc Anthony, que consolidaron un formato de canción pensado para la circulación global. En directo, su propuesta se sostiene en una idea clara: ritmo continuo, transiciones sin pausa y una relación directa con el público.

La unión de estos tres nombres en Sanxenxo «da forma al mayor evento latino del verano en Galicia. No como una suma de actuaciones aisladas, sino como una noche con un pulso propio, construido alrededor de canciones que llevan años formando parte de la vida de quienes las escucha», concluye la organización.