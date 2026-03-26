Un coche comienza a arder en Poio cuando llevaban a dos niños al colegio

Cuatro personas, dos adultos y dos niños, pudieron salir de un coche sin heridas después de que comenzara a arder en plena calle cuando llevaban a los menores al colegio. Ha ocurrido en la Rúa do Vao de Poio sobre las 9.00 horas de este jueves, según informa la Policía Local del municipio.

Fueron los agentes los primeros en llegar tras un aviso del 112. También se personó la Policía Local de Pontevedra, ya que el incidente ocurrió en el límite entre Poio y la capital. Los Bomberos pontevedreses acudieron a sofocar las llamas, así como el Servicio de Emergencias de Sanxenxo.

Aunque no hubo daños personales, el coche sí quedó muy dañado, parcialmente calcinado y el fuego afectó también a dos muros colindantes.

Noticias relacionadas

La calle ha permanecido cortada a la espera de la llegada de una grúa para retirar el coche calcinado y limpiar la zona.