Un coche comienza a arder en Poio cuando llevaban a dos niños al colegio
Los cuatro ocupantes, dos adultos y dos menores, pudieron salir del vehículo, que quedó muy dañado, así como dos muros colindantes
N. D.
Cuatro personas, dos adultos y dos niños, pudieron salir de un coche sin heridas después de que comenzara a arder en plena calle cuando llevaban a los menores al colegio. Ha ocurrido en la Rúa do Vao de Poio sobre las 9.00 horas de este jueves, según informa la Policía Local del municipio.
Fueron los agentes los primeros en llegar tras un aviso del 112. También se personó la Policía Local de Pontevedra, ya que el incidente ocurrió en el límite entre Poio y la capital. Los Bomberos pontevedreses acudieron a sofocar las llamas, así como el Servicio de Emergencias de Sanxenxo.
Aunque no hubo daños personales, el coche sí quedó muy dañado, parcialmente calcinado y el fuego afectó también a dos muros colindantes.
La calle ha permanecido cortada a la espera de la llegada de una grúa para retirar el coche calcinado y limpiar la zona.
Suscríbete para seguir leyendo
- El centro de salud Nicolás Peña prevé cerrar sus puertas el viernes 10 de abril
- Un centenar de ayuntamientos de Galicia aún no comprobó las fugas de agua cuatro años después de expirar el plazo legal
- Las patronales del metal de Pontevedra proponen un aumento salarial del 12% a cambio de un convenio de cuatro años
- El Puerto de Vigo pega otro acelerón en Bouzas y arrebata a Barcelona el liderato estatal en movimiento de vehículos
- Davila 21/03/2026
- Herida una mujer de 72 años en Tomiño tras ser atacada por una decena de perros
- Los abonados del Celta de Vigo podrán ceder sus asientos en Balaídos a conocidos
- Clausuran un mítico after de Vigo por actividades ilícitas, falta de seguridad e indicios de consumo de drogas