El caudal del Lérez cae un 70% en un mes en el segundo marzo con menos lluvia de todo el siglo

Hace poco más de un mes la lluvia, los temporales y las inundaciones eran la crónica diaria en la comarca. Entre enero y febrero se recogieron en la estación de Meteogalicia en Campolongo 740 litros de lluvia por metro cuadrado, que se sumaban a los más de 800 de los tres meses anteriores. Pero este mes se ha convertido, hasta el momento, en el segundo marzo menos lluvioso del siglo. Con 27 litros acumulados hasta ayer, solo supera a los 22 de marzo de 2021 y está muy lejos de los 119 de 2025 y los 280 de 2024, por ejemplo.

Tras casi todo el mes sin llover, las previsiones iniciales apuntan a que la Semana Santa tampoco contará con agua, una noticia que reciben con satisfacción las cofradías, que confían en poder celebrar las procesiones, y también el sector turístico, que en estos días festivos abre la primera de las grandes temporadas del año.

Estas semanas sin apenas precipitaciones han aliviado la incertidumbre de muchos vecinos agobiados en el arranque del año por las inundaciones de sus calles, casas o garajes, pero también han tenido su repercusión en el estado del Lérez y el embalse del Pontillón. El río presentaba ayer un caudal de algo menos de doce metros cúbicos por segundo y sobre tres metros y medio de altura de agua. Es un balance más que satisfactorio, ya que en verano no siquiera se llegaba a dos metros cúbicos, pero contrasta con el que se registraba hace un mes, cuando se superaban los 40 metros cúbicos. Desde entonces ha caído un 70% y la diferencia es abismal si se compara con el caudal de finales de enero, cuando se rozaban los 300 metros cúbicos.

De hecho, los doce de ayer suponen la cifra más baja desde finales de octubre, cuando se situó en unos seis metros cúbicos, y aún estaba en vigor la prealerta por escasez de agua y estaba a punto de comenzar el tren de borrascas que afectó a toda Galicia hasta mediados de febrero.

La situación del Lérez a día de hoy se sitúa en la mitad de la que presentaba hace un año, ya que el 25 de marzo de 2025 estaba en unos 25 metros cúbicos. En todo caso, la media mensual de los últimos ejercicios no es muy diferente a lo largo de los últimos ejercicios, con medias mensuales que oscilan entre los 16 y los 24 metros cúbicos entre 2021 y la actualidad en este mes de marzo, un periodo del año con grandes oscilaciones en materia de precipitaciones. Se han registrado meses de escasas lluvias, como los del actual marzo o el de 2021, con menos de treinta litros en todo el mes, o los de 2016 o 2006, con más de 220 litros. En todo caso, fue el de 2108 el marzo más lluvioso del siglo, al llegar a casi 410 litros por metro cuadrado.

Noticias relacionadas

Otro parámetro que pone de manifiesto los efectos de las lluvias en los ríos y embalses se aprecia en la presa del Pontillón de Castro. Durante todo el año se situó en su máxima capacidad del 100%, pero esa semana ha caído ligeramente, hasta el 90%, el índice más bajo de los últimos meses. El embalse de Eiras, en el río Oitavén, roza el tope de ocupación, al igual que el de Baiona, mientras que el del Umia solo está al 50% y el de O Con, en Vilagarcía, ronda el 89%.