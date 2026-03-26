La Banda de Caldas acudirá a un prestigioso concurso en Países Bajos

La Diputación de Pontevedra ha aprobado aprobar una subvención nominativa de 15.000 euros para la Asociación Cultural Mariñoleira con el fin de apoyar la participación de la Banda de Música Municipal de Caldas de Reis en el prestigioso Certamen Mundial de Bandas, el World Music Contest (WMC), que se celebrará los días 1 y 2 de agosto en Kerkrade, Países Bajos.

Fundada en 2005 bajo la dirección de Milagros Valiño Ferreiro y dirigida en la actualidad por Javier Penido, la Banda Municipal de Caldas cuenta con una larga trayectoria de éxitos en certámenes provinciales, autonómicos e internacionales. Entre ellos destacan primeros y segundos premios en eventos como el Certamen Internacional de Bandas «Ciutat de Valencia», el Certamen Internacional «Villa de Aranda», diversos certámenes gallegos de Bandas de Música Populares, o galardón a la mejor banda en los Premios Martín Códax de la Música 2025.

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El diputado provincial de Cultura, Jorge Cubela, dijo que «estamos orgullosos de apoyar a la Banda de Música de Caldas de Reis en esta aventura musical de altura».