732.900 euros
Arrotea ganará espacio para los peatones con la nueva reforma
H. D.
Cerdedo-Cotobade
El núcleo de Arrotea, en la parroquia de Almofrei, recuperará espacio público para uso peatonal con una actuación valorada en 732.900 euros y un plazo de ejecución de siete meses. Las obras, que comenzarán tras la Semana Santa, permitirán reorganizar la zona, priorizar el tránsito a pie y mejorar la seguridad vial. Durante la visita al emplazamiento, el alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, subrayó que el proyecto servirá para «ganar espacios para las personas y reforzar la calidad de vida vecinal».
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