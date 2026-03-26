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732.900 euros

Arrotea ganará espacio para los peatones con la nueva reforma

H. D.

Cerdedo-Cotobade

El núcleo de Arrotea, en la parroquia de Almofrei, recuperará espacio público para uso peatonal con una actuación valorada en 732.900 euros y un plazo de ejecución de siete meses. Las obras, que comenzarán tras la Semana Santa, permitirán reorganizar la zona, priorizar el tránsito a pie y mejorar la seguridad vial. Durante la visita al emplazamiento, el alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, subrayó que el proyecto servirá para «ganar espacios para las personas y reforzar la calidad de vida vecinal».

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