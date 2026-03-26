Arrotea ganará espacio para los peatones con la nueva reforma

El núcleo de Arrotea, en la parroquia de Almofrei, recuperará espacio público para uso peatonal con una actuación valorada en 732.900 euros y un plazo de ejecución de siete meses. Las obras, que comenzarán tras la Semana Santa, permitirán reorganizar la zona, priorizar el tránsito a pie y mejorar la seguridad vial. Durante la visita al emplazamiento, el alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, subrayó que el proyecto servirá para «ganar espacios para las personas y reforzar la calidad de vida vecinal».