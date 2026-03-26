El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés ofertará 63 plazas de formación especializada el próximo curso

l Área Sanitaria de Pontevedra y O Salnés ofertará 63 plazas de formación sanitaria especializada en la convocatoria 2026-2027, cuyo proceso de adjudicación por parte del Ministerio de Sanidad está previsto para el próximo mes de abril. La cifra, según los datos facilitados este jueves por la gerencia del área, equivale al 96,92 % de la capacidad acreditada en la actualidad.

La oferta está dirigida a titulados en Medicina, Farmacia y Enfermería, así como a profesionales del ámbito de la Psicología, la Química y la Biología, y mantiene como principal vía de acceso la formación de especialistas en el sistema sanitario público. La plaza con mayor número de vacantes vuelve a ser Medicina Familiar y Comunitaria, con 23 puestos, una cifra que continúa situando a la atención primaria como el núcleo principal del programa docente.

Junto a esa especialidad, la convocatoria incluye plazas en un amplio abanico de áreas hospitalarias. Habrá una vacante en Anestesiología y Reanimación, Aparato Digestivo, Cardiología, Cirugía General, Cirugía Ortopédica y Traumatología, Dermatología, Endocrinología y Nutrición, Hematología y Hemoterapia, Medicina Física y Rehabilitación, Medicina Intensiva, Medicina Interna, Obstetricia y Ginecología, Oftalmología, Oncología Médica, Otorrinolaringología, Neumología, Psiquiatría, Reumatología y Urología. Además, se ofertan dos plazas en Pediatría y dos en Radiodiagnóstico.

Entre las novedades de esta edición figuran dos nuevas especialidades que se incorporan a la oferta formativa del área: Anatomía Patológica y Urgencias y Emergencias, ambas con una plaza. También se mantienen las especialidades multidisciplinares de Farmacia Hospitalaria y Microbiología y Parasitología, con una vacante cada una, así como Psicología Clínica, también con una plaza.

En el ámbito de Enfermería, la convocatoria reserva ocho plazas de Enfermería Familiar y Comunitaria, dos de Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona), una de Enfermería Pediátrica y una de Enfermería de Salud Mental.

La presentación de la oferta coincidió este jueves con la celebración en el Hospital Montecelo de la tradicional jornada de puertas abiertas para futuros residentes, una cita con la que el área sanitaria busca dar a conocer su programa docente y captar aspirantes de cara a la próxima adjudicación. La sesión comenzó a las 10.00 horas con la bienvenida del gerente del área, José Flores Arias, y continuó con una exposición sobre las características del centro a cargo de responsables de las unidades docentes.

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La jornada incluyó además un encuentro informal entre aspirantes y residentes de distintas especialidades, así como visitas a varios servicios asistenciales del Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra. Con este tipo de iniciativas, el área sanitaria trata de reforzar su posición como destino formativo en un contexto de creciente competencia entre hospitales y áreas de salud para atraer nuevos especialistas.