Alumnos del CEIP Portonovo se entrenan contra los incendios

Durante la mañana de ayer, los más pequeños del CEIP de Portonovo vivieron una de las jornadas más especiales del año. El alumnado participó en un simulacro de incendios organizado para enseñarles cómo actuar en caso de emergencia. Los escolares siguieron las indicaciones, abandonando las aulas con calma y dirigiéndose a los puntos de encuentro establecidos. Estos ejercicios permiten que se familiaricen con las medidas de seguridad para mantener la tranquilidad.