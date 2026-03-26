Marín
Alertan del deterioro de los pasos de peatones y reclaman su mejora
El BNG denuncia que hay cruces prácticamente borrados en varias calles y reclama un plan de mantenimiento periódico
El BNG de Marín reclama al gobierno local la revisión del estado de los pasos de peatones del municipio y su repintado en aquellos puntos en los que presentan un mayor desgaste. La petición fue trasladada en el Pleno celebrado el pasado 12 de marzo, donde la formación advirtió de que existen cruces en distintas calles de la villa que están casi borrados.
Según expone el grupo municipal, el deterioro de estas marcas viales reduce su visibilidad y puede suponer un problema para la seguridad de los viandantes. La portavoz municipal, Lucía Santos, defendió la necesidad de que el Concello realice un seguimiento periódico de estas señales para actuar antes de que alcancen un estado de deterioro avanzado.
El BNG propone que el Concello impulse un plan de actuación que contemple revisiones e intervenciones regulares en los pasos de peatones, con el objetivo de garantizar su correcto mantenimiento y mejorar la seguridad en la vía pública.
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