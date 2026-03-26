Sanxenxo
Casi 72.000 euros para acondicionar 23 playas antes de verano
H. D.
La puesta a punto de las 23 playas de Sanxenxo para la temporada veraniega sale a licitación por casi 72.000 euros. El contrato, con un presupuesto de 71.980 euros, permitirá acometer en las próximas semanas trabajos de mantenimiento, pequeñas mejoras y servicios básicos en los principales arenales del municipio.
La intervención afectará a enclaves como Silgar, Baltar, Canelas, Montalvo, Major, Foxos o A Lanzada, además de otros espacios del litoral sanxenxino. Los trabajos se centrarán en la conservación de vallas, torretas de socorrismo, aseos y estructuras de madera, con tratamientos para reforzar su durabilidad y, en algunos casos, labores de pintado.
El contrato incluye la colocación y retirada de pasarelas, la instalación de paneles informativos y la señalización, con el objetivo de que las playas estén listas antes del arranque de la temporada estival.
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