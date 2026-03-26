Más del 20 % de los supervivientes de un ictus se enfrenta a una pérdida severa del lenguaje

Un cruasán y un café. Es el desayuno de todos los días, la orden que le sale en automático al apoyarse en la barra del bar de siempre. Pero una mañana, tras recibir el alta por un accidente cerebrovascular, la imagen mental de la taza caliente es nítida y, sin embargo, la palabra exacta se ha borrado de los labios. Comprueba asustado que la boca no logra articular el sonido. Esta desconexión abrupta, este abismo repentino entre el pensamiento y la voz, no es un simple lapsus de memoria temporal. Es la realidad tangible de la afasia.

Los registros médicos en España cuantifican el problema: cada año se diagnostican más de 120.000 casos de ictus. Al traducir esa cifra fría a la sala de espera de cualquier hospital, la estadística nos dice que, de cada diez personas que sobreviven al daño cerebral, entre dos y tres regresarán a sus casas enfrentándose a una alteración severa de su lenguaje. Una barrera invisible que fractura su autonomía y aísla al individuo de su entorno más inmediato.

En la Unidad de Neurorrehabilitación del Hospital Quirónsalud Miguel Domínguez, en Pontevedra, lidian a diario con las secuelas de este cortocircuito. Adriana Iglesias, logopeda del centro, sitúa el epicentro del trastorno en la propia geografía de la cabeza. “El lenguaje depende de redes neuronales y de áreas específicas del cerebro, principalmente en el hemisferio izquierdo. Cuando estas estructuras se lesionan, pueden aparecer dificultades importantes para comunicarse”, explica.

Cada año se diagnostican en España más de 120.000 casos de ictus

Las manifestaciones de este daño nunca son idénticas. El abanico clínico muestra a pacientes que tropiezan al buscar un sustantivo común o que son incapaces de encadenar sujeto y predicado, frente a otros que pierden directamente la llave para descifrar lo que se les dice, lo que intentan leer o lo que quieren escribir. En sus formas más severas, la persona queda desprovista de las herramientas mínimas para expresar necesidades tan primarias como el frío, la sed o el dolor físico.

Frente a este mutismo forzado, el reloj marca el ritmo del pronóstico. El cerebro humano, especialmente en las semanas y meses inmediatamente posteriores a la lesión, conserva una ventana de plasticidad, una capacidad de reorganización que permite buscar rutas alternativas para puentear el daño. Por ello, desde el ámbito clínico recalcan que iniciar la rehabilitación logopédica de forma temprana multiplica exponencialmente las opciones de recuperación.

El cerebro humano, especialmente en las semanas y meses inmediatamente posteriores a la lesión, conserva una ventana de plasticidad, una capacidad de reorganización que permite buscar rutas alternativas para puentear el daño

El abordaje en consulta no admite fórmulas estandarizadas. Exige evaluar primero el mapa de daños del paciente, delimitando qué capacidades lingüísticas han sobrevivido intactas y cuáles han quedado sepultadas. Sobre esa base, los especialistas trazan un plan de rescate. El trabajo diario, recuerda la profesional, pasa por reentrenar el acceso al vocabulario, reconstruir la arquitectura de las frases y, en los casos en los que la palabra hablada se resiste, implantar sistemas alternativos apoyados en la escritura, los gestos o la tecnología aumentativa.

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Por su parte, el entorno familiar suele asistir a la afasia desde la impotencia, cayendo con frecuencia en el acto reflejo y bienintencionado de interrumpir al paciente o terminar las frases por él para aliviar la tensión del momento. Desaprender esa inercia es fundamental. “Es importante no interrumpir ni terminar las frases por la persona afectada y mantenerla incluida en las conversaciones y en la vida social”, concluye la logopeda. “La comunicación es una necesidad básica, y acompañar al paciente en este proceso es fundamental para su motivación y su recuperación”.