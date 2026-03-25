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Xustáns rechaza el proyecto de A Fracha

La Asociación de Vecinos de Xustáns ha expresado su rechazo al proyecto eólico previsto en la Serra da Fracha al considerar que puede afectar a manantiales, al entorno del polvorín y al paisaje de las Rías Baixas. La entidad anuncia acciones legales y sociales junto a colectivos y concellos afectados.

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