Vuelven las visitas a Tambo

La Concejala de Turismo, Rocío Cochón, supervisó estos días los trabajos de limpieza y acondicionamiento en la isla ante el inicio de la temporada de visitas. Recordó que Tambo podrá conocerse ya este fin de semana y con la llegada de las vacaciones de Semana Santa habrá salidas diarias desde el puerto de Combarro entre el día 2, Jueves Santo, y el domingo 5. Las visitas serán en grupos de hasta 50 personas acompañadas por guías, con un máximo de cuatro viajes al día.

Para visitar la isla, los viajeros precisan una autorización de acceso, expedida gratuitamente por el Concello, y billete en una de las dos navieras que cuentan con servicio a la isla. La duración de la visita oscila entre 2,5 y 3 horas e incluye una ruta guiada de unos dos kilómetros por la senda circular que recorre varios lugares de especial interés de Tambo y que permite conocer algunos de sus enclaves más destacados, como la playa de Arena da Illa, el Faro de Tenlo, la Capilla de San Miguel o el antiguo Lazareto.

Después de la Semana Santa, el programa de visitas continuará activo durante la primavera con salidas todos los fines de semana, manteniendo las mismas condiciones de acceso y limitación de aforo. También existe la posibilidad de organizar visitas para colectivos previa solicitud. El periodo de visitas se volverá a ampliar en las vacaciones estivales, y se cerrará hasta el próximo año alrededor del 12 de octubre.

La edil quiso poner en valor el trabajo realizado en el último año para avanzar en el «modelo de referencia» con el que se quiere preservar Tambo y abrirla al mundo con sostenibilidad y responsabilidad. Así, en este tiempo se aprobó el Plan de Emergencias y Autoprotección de la isla, «esencial para la seguridad de las visitas», y se avanzó en la redacción del Plan de Usos y en la declaración como ENIL.

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Al mismo tiempo, se impulsaron nuevos trabajos arqueológicos, en colaboración con la Xunta de Galicia, que permitieron ahondar en el conocimiento del extraordinario valor histórico de Tambo, y que continuarán durante este año. También revisará y reforzará la baranda del muelle de atraque y ya está en tramitación la instalación de un pantalán estacional flotante. Según Cochón, «estamos consolidando un modelo de gestión único que permite proteger este espacio excepcional y, al mismo tiempo, garantizar que la ciudadanía pueda conocerlo».