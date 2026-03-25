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A Viaxe de Gotiña amplía su plazo

La Diputación de Pontevedra mantiene abierto hasta el próximo martes el plazo para participar en el concurso escolar A Viaxe de Gotiña, dirigido a centros de Infantil y Primaria de la provincia. El certamen busca fomentar el consumo responsable de agua y divulgar la importancia de las traídas vecinales.

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