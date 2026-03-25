El Estado transfiere 3,8 millones a la Xunta para levantar 74 viviendas públicas en Valdecorvos

La crisis habitacional en Pontevedra implica a casi 2.000 nombres aguardando por un techo asequible en una ciudad donde la Xunta no entrega una vivienda pública desde el año 2015. Sobre ese vacío, y con el ruido de las obras de fondo, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, reivindicó este miércoles en el barrio de Valdecorvos el músculo inversor del Estado frente a la inacción de la última década. Lo hizo a pie de obra, visitando la construcción de 74 nuevas viviendas sociales que se levantan gracias, recordó, a una inyección directa de 3,8 millones de euros procedentes de los fondos del Plan de Recuperación transferidos a la administración autonómica.

Acompañado por el subdelegado del Gobierno en la provincia, Abel Losada, y de los concejales Iván Puentes y Yoya Blanco, Blanco señaló a la promoción de Valdecorvos como el ejemplo de que, pese a no tener las atribuciones directas en la materia, el Ejecutivo de Pedro Sánchez responde a la demanda y está asumiendo la financiación de una "parte importante" de los programas de vivienda que el Gobierno autonómico desarrolla en el territorio gallego.

El mensaje fue aséptico en las formas pero incisivo en el fondo: la urgencia de colaborar entre instituciones no oculta la parálisis de los últimos nueve años en la capital del Lérez, una ciudad que concentra buena parte de la tensión inmobiliaria de una provincia donde los demandantes rozan ya las 15.000 personas, casi la mitad del total de Galicia.

El delegado no limitó su radiografía al bloque de ladrillo y hormigón de Valdecorvos. Abrió el foco para detallar los más de 530 millones de euros que el Gobierno central ha desplegado en políticas de vivienda en Galicia durante los últimos años. Este colchón financiero, destacó, es el motor que está permitiendo proyectar 1.406 viviendas públicas de nueva planta y sufragar la rehabilitación de más de 18.000 inmuebles en toda la comunidad, en un paquete que también incluye las ayudas directas al alquiler, el bono joven y los programas específicos para frenar el despoblamiento en el rural.

La factura estatal de la inversión en la provincia asciende a 26 millones de euros para dar cobertura a 1.650 hogares. De esa bolsa, 4,6 millones se quedan en el municipio pontevedrés

Aterrizando los grandes números en la provincia de Pontevedra, la factura estatal asciende a 26 millones de euros para dar cobertura a 1.650 hogares. De esa bolsa, 4,6 millones se quedan en el municipio pontevedrés, un presupuesto que, además de sostener los trabajos en Valdecorvos, ampara la rehabilitación de otras 75 viviendas en la ciudad.

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Blanco confió en que los plazos de ejecución de la nueva promoción sean ágiles para dar un alivio real a las familias que esperan, y zanjó su intervención garantizando que el grifo de la financiación no se cerrará, con la promesa de seguir reactivando "proyectos olvidados" para oxigenar el asfixiado mercado inmobiliario local.