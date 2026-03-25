El tráfico del Puerto cae este año un 26% pese a crecer sus exportaciones

El Puerto de Marín ha arrancado el año con mal pie. Entre enero y febrero acumula un descenso de tráficos del 26% con respecto al mismo periodo de 2025, provocado especialmente por las adversas condiciones meteorológicas del invierno. La crisis bélica en Oriente Próximo y el bloqueo del Golfo de Ormúz no permiten pensar en una recuperación en los próximos meses. El balance de Puertos del Estado de estos dos primeros meses del año revela que los muelles marinenses movieron en ese periodo unas 300.000 toneladas, 107.000 menos que en el mismo periodo de 2025, con especial incidencia en los graneles sólidos, uno de los pilares del puerto, con un descenso en su caso del 52%.

Frente a esta caída general, llaman la atención dos datos positivos. Por una parte, se constata un ligero aumento de las exportaciones, hasta cerca de las cien mil toneladas (un 6% más), mientras que el número de mercantes que atracaron en Marín ha crecido de forma notable, hasta un total de 108 en dos meses, es decir, un 46% más en dos meses. Las importaciones, en cambio, han caído un 37%, a menos de 190.000 toneladas.

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La mercancía en contenedores se mantiene estable, alrededor de las 72.000 toneladas y los 6.700 recipientes, pero no se recupera el apartado de la pesca, que cae este año un 26%.