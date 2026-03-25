¿Quién será ‘El ladrón de recetas’?

Ir a un restaurante no es lo mismo que hace años. Los paladares exquisitos y los sibaritas ya no acuden solo a comer o cenar en establecimientos por los platos. Buscan algo más, buscan una experiencia diferente y rompedora de entender la cocina. Así nace ‘El Ladrón de Recetas’, una experiencia gastronómica inmersiva que combina gastronomía, narrativa y juego e interacción. «La gente quiere vivir la gastronomía de una forma mucho más activa y ya no nos conformamos con degustar y compartir una mesa como acto de socialización, queremos disfrutar y aprender alrededor de una mesa», exponía Sergio García, copropietario de IceWolf, en la presentación del evento.

El concepto creativo, que corre a cargo de Fabián López, maestro de ceremonias durante el espectáculo culinario, se basa en la película de Tom Hanks y Leonardo Di Caprio, Atrápame si puedes. En ella, los comensales adoptarán el papel de investigadores dentro de una historia narrada en vivo que atraviesa distintos países y culturas gastronómicas y en las que cada plato es una pequeña parte de una historia global. Ese relato irá acompañado de elementos audiovisuales para que sea una experiencia 360 grados. El menú de la experiencia, la cual tendrá una duración aproximada de dos horas y media, la definieron sus creadores como un viaje gastronómico por varios países, en concreto ocho, con un enfoque internacional, pero siempre reinterpretado desde Galicia y con producto de proximidad.

Comensales degustan algunos entrantes. | RAFA VÁZQUEZ

De cara a su lanzamiento, la organización diferenció entre una presentación abierta al público y las sesiones programadas en los restaurantes. Así, el Mercado de Abastos de Pontevedra acogerá el 11 de abril una convocatoria especial con 24 plazas gratuitas, que podrán reservarse a través de la plataforma municipal ‘Apúntate’ desde las 12.00 horas de hoy, con un máximo de dos entradas por persona.

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Además, la experiencia ya tiene fechas confirmadas para los días 17 y 18 de abril en Pontevedra y Vigo. Según explicaron sus impulsores, las primeras convocatorias se agotaron en pocas horas, e incluso en menos de un día, lo que confirma la gran acogida que ha tenido la propuesta desde su preventa.