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Infraestructuras

La senda de la PO-303 obliga a ocupar 73 fincas

N. D.

Poio

La futura senda peatonal y ciclista entre Tarrío y Arén, en Poio en la PO-303 obligará a ocupar 73 parcelas en poco más de 1.200 metros de recorrido, según la relación de bienes afectados publicada ayer por la Xunta, que incluye muros, cierres de fincas, frutales y otros árboles o postes, entre otros elementos.

La actuación prevé una inversión superior a 1,6 millones de euros y permitirá habilitar un recorrido de más de 1,2 kilómetros por el margen izquierdo de la PO-303, dando continuidad a las aceras ya existentes en la zona.

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El objetivo del proyecto es mejorar la movilidad a pie y en bicicleta y facilitar la conexión con varios puntos muy frecuentados, como la playa de Covelo, los recorridos de los molinos o la iglesia de Santa María.

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