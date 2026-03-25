Sara Domínguez Lloria, candidata al Vicerrectorado del campus de Pontevedra en el equipo de Belén Rubio

La candidata al Rectorado de la Universidade de Vigo Belén Rubio comenzó en estos días a dar a conocer a los miembros de su equipo antes del registro final de la candidatura, el próximo 17 de abril y ya ha presentado la propuesta de H2040 para liderar el Vicerrectorado del Campus de Pontevedra.

Se trata de Sara Domínguez Lloria, profesora titular del área de Didáctica de Expresión Musical de la Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte del Campus, que se incorpora al equipo de Rubio con "un perfil que une experiencia en educación, música, creación artística y gestión y que permiten contar con una visión idónea para el liderazgo del Campus de Pontevedra", según destaca la candidatura H2040.

Doctora en Educación y titulada superior de Música en la especialidad de Piano, Domínguez “cree firmemente en el Campus de Pontevedra como un espacio de oportunidad, de identidad propia y de proyección de futuro” al tiempo que aporta ideas concretas para hacer frente a los retos futuros y pone el foco sobre la interdisciplinaridad de un campus que “debe seguir fortaleciendo su visibilidad, su cohesión interna y su capacidad para generar orgullo de pertenencia”.

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Para dar a conocer a Sara Domínguez Lloria y su propuesta para el Campus de Pontevedra, H2040 ha preparado un espacio de diálogo entre ella y Rubio que está disponible en el canal de Youtube.