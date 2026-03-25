Rueda presidirá la procesión del Jueves Santo en Pontevedra

La Procesión de los Pasos de la Semana Santa de Pontevedra, que se celebra el próximo jueves 2 de abril a partir de las 20.00 horas, será presidida por el titular de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, según ha informado la Junta Coordinadora , que añade que la Procesión General del Santo Entierro, ¡del viernes 3 de abril, será encabezada por la conselleira de Vivenda María Martínez Allegue.

La Junta Coordinadora subraya que "será la primera vez que un máximo mandatario autonómico presida una procesión en nuestra ciudad", donde reside Rueda, por lo que este colectivo y las cofradías de la ciudad "queremos agradecerle esta deferencia. Este mismo agradecimiento lo hacemos extensivo a la conselleira de Vivenda".

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Añade que "para todos los que componemos esta 'familia' de la Semana Santa pontevedresa, supone un importante empujón en el trabajo que estamos llevando a cabo para mejorar y llevar hasta las más altas cotas nuestras celebraciones, con el fin de que nuestra ciudad sea referente entre las semanas santas de nuestra comunidad y de nuestro país", según detalla el presidente de la Junta, Ramón Peón Perea.