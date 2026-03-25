Poio
Se renueva con temática marina el parque infantil de Lourido
El Concello de Poio ha iniciado las obras de renovación integral del parque infantil de Costa Xiráldez, en Lourido, que se convertirá en una zona de juegos con temática marina. El proyecto, con un presupuesto de 154.275 euros, contempla la creación de un espacio de ocio seguro, accesible e inclusivo, inspirado en la identidad costera del municipio. La intervención está siendo ejecutada por la empresa Juegos Kompan y cuenta con un plazo de ejecución de tres meses.
El alcalde de Poio, Ángel Moldes, que comprobó ayer el inicio de los trabajos, destacó el carácter inclusivo del proyecto: «Queremos que todos los niños, independientemente de sus capacidades, puedan disfrutar de estos espacios en igualdad de condiciones, favoreciendo el juego compartido y la integración»
El nuevo área de juegos tendrá como elemento central un faro, símbolo característico de la costa gallega y poco habitual en espacios infantiles. Este faro integrará tres tipos de toboganes con plataformas la distintas alturas, así como accesos múltiples mediante rampas de escalada y una red túnel.
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- Davila 21/03/2026