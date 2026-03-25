Entre Mourente y Tomeza
Queja municipal por más de un año de obras para soterrar una línea eléctrica
El Concello denuncia que la empresa comenzó los trabajos a principios de 2025 y su retraso genera problemas en el tráfico y notable malestar entre los vecinos
N. D.
Comenzaron hace más de un año, a principios de 2025 y todavía no han concluido, lo que ha motivado una queja formal del Concello ante la empresa UDF Distribución. Se trata del soterramiento de unos tres kilómetros de la linea eléctrica entre Mourente y Ponte Sampaio, que afecta desde entonces a calles como la avenida de Lugo, Virxinia Pereira, Conde de Bugallal, la zona de O Marco o la carretera de Tomeza.
La comisión de Urbanismo ha adoptado un acuerdo unánime en la que se formula esta queja formal por el retraso de las obras, junto a una exigencia para que finalicen lo antes posible, ya que además de generar problemas de tráfico, las calles donde se abrieron las zanjas presentan numerosas deficiencias y el malestar vecinal es constante, y «va más allá de lo a ceptable», señala el Concello.
El proyecto fue autorizado en octubre de 2023 por la Xunta para desmontar un tramo aéreo de 3.087 metros desde las cercanías de la sede de Correos en la Avenida de Lugo, hasta el número 21, en Lusquiños en Tomeza.
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