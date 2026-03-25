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Prudencia Martín, nueva centenaria

La centenaria, ayer. | FDV

La centenaria, ayer. | FDV

El alcalde, Miguel Fernández Lores, visitó ayer en su casa a Prudencia Martín con motivo de su cien aniversario. La nueva centenaria pontevedresa reside en la rúa Cobas, entre Mollavao y Salcedo, y, tal y como explicó el regidor, bajó ella misma las escaleras de su casa para recibir al alcalde en la puerta de su jardín.

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