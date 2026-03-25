PortAmérica 2026 cierra su cartel musical con Fillas de Cassandra y la programación del Escenario Azucreira

El festival PortAmérica, que tendrá lugar del 9 al 11 de julio en Portas (Pontevedra), completa su programación musical con propuestas de diverso carácter.

Las imparables Fillas de Cassandra se estrenan en Portas con nuevo disco: Tertulia, donde la electrónica contemporánea y la experimentación se encuentran tanto con las voces como con las armonías. Un albúm que llegará esta primavera y las viguesas describen como “rabiosamente contemporáneo y feminista”.

El Escenario Azucreira apostará un año más por la inclusión y la visibilidad de talento emergente.

Regresa por tercer año consecutivo el aplaudido Grupo de baile latino sénior de UNED Pontevedra, conformado por mayores de 55 años: una celebración del movimiento, la música y el bienestar a través de la bailoterapia.

Down Vigo presentará La Magia del Color: un espectáculo multidisciplinar con el que poner el foco en la diversidad y la creatividad artística. La asociación trabaja por la plena inclusión de las personas con Síndrome de Down y/o discapacidad intelectual y la de sus familias. La Magia del Color es un viaje emocional que nos llevará a través de un espectro de colores y emociones. Su objetivo es crear una experiencia única y memorable que inspire a reflexionar sobre la belleza y la complejidad de la vida.

El evento internacional de disciplinas de baile Vigo Porté tendrá también representación en el Escenario Fundación PortAmérica: la coreografía reconocida con el Premio PortAmérica actuará en el festival, dando la oportunidad a un nutrido grupo de nuevo talento de presentar su propuesta ante miles de asistentes.

PortAmérica sigue así consolidándose como un referente en sostenibilidad dentro del panorama nacional de festivales, demostrando que es posible realizar un modelo respetuoso con el medioambiente, y también con las personas: público, artistas, chefs, proveedores y trabajadores, que nos cuentan de primera mano cómo es la experiencia de organizar el Festival en una nueva serie audiovisual de Esmerarte: PortAmérica, detrás do escenario.

No podían faltar en el Escenario Azucreira los Djs de La Duendeneta, ya un imprescindible para el público del festival; Señora Dj, con su propuesta ecléctica sin complejos donde divas nacionales e internacionales conviven en sesiones cargadas de energía y complicidad con el público, o el Dj, influencer y periodista musical asturiano Oski, que se estrena en Portas como maestro de ceremonias tras la mesa de mezclas.

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Por su parte, la programación gastronómica del Showrocking comisariado por Pepe Solla cuenta por el momento con más de 20 chefs que atesoran un total de 19 estrellas Michelin, 3 estrellas verdes y 2 Bib Gourmand, poniendo en valor la creatividad, el compromiso con el territorio y la sostenibilidad.