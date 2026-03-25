Pontevedra vivirá el «Juego de Tronos» del fútbol sala gallego

Pontevedra volverá a situarse la próxima semana en el centro del fútbol sala gallego con la disputa de las finales de la Copa Galicia, que se jugarán en el Pavillón Municipal de Deportes los días 1 y 2 de abril. La final masculina medirá el miércoles, a partir de las 20.30 horas, a Parrulo Ferrol y Noia Portus Apostoli, mientras que la femenina enfrentará el jueves, desde las 12.00, a Poio Pescamar y Castro Bloques Cando.

La presentación oficial tuvo lugar este miércoles en la Ponte do Burgo, con el pabellón al fondo, en un acto organizado por la Real Federación Galega de Fútbol, el Concello de Pontevedra y el Leis Pontevedra. La elección del escenario sirvió también para reivindicar la tradición de la ciudad en este deporte y su capacidad para acoger grandes eventos.

Durante el acto, el alcalde Miguel Anxo Fernández Lores insistió en el papel de Pontevedra como «cidade do deporte» y animó a aficionados y visitantes a acercarse durante la Semana Santa. En la misma línea, el presidente de la RFGF, Pablo Prieto, destacó la «boa saúde» del fútbol sala gallego y recordó el peso histórico de Pontevedra en esta modalidad.

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Los representantes de los cuatro finalistas auguraron partidos igualados y llamaron a sus aficiones a llenar las gradas en una de las grandes citas del calendario autonómico.