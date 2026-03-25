Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tropas de EE UU en IránERE Stellantis VigoCamión cae al mar en VigoMultas Agresión SanitariosCierre After VigoMuerto Incendio As Neves
instagramlinkedin

Concello

Pontevedra, en un congreso sobre ciudades en Roma

Moreda, a la izquierda, interviene en la cita de ayer. | FDV

Moreda, a la izquierda, interviene en la cita de ayer. | FDV

R. P.

Pontevedra

El edil de Servizos urbanos básicos, Xaquín Moreda, representó ayer la Pontevedra en el congreso «Nuevos paradigmas de la vida urbana, cercanía, bienestar en ciudades y territorios», un encuentro celebrado en Roma y organizado por el Consejo Nacional de Arquitectura, Planificación, Paisajismo y Conservación de Italia, entidad equivalente al Colegio de Arquitectos en España. Pontevedra participó en la mesa titulada «Ciudades para recuperar el tiempo, cercanía, ritmos y calidad de vida», en la que también estuvieron presentes representantes de una ciudad de Francia y otra de Polonia.

TEMAS

Tracking Pixel Contents