Concello
Pontevedra, en un congreso sobre ciudades en Roma
Pontevedra
El edil de Servizos urbanos básicos, Xaquín Moreda, representó ayer la Pontevedra en el congreso «Nuevos paradigmas de la vida urbana, cercanía, bienestar en ciudades y territorios», un encuentro celebrado en Roma y organizado por el Consejo Nacional de Arquitectura, Planificación, Paisajismo y Conservación de Italia, entidad equivalente al Colegio de Arquitectos en España. Pontevedra participó en la mesa titulada «Ciudades para recuperar el tiempo, cercanía, ritmos y calidad de vida», en la que también estuvieron presentes representantes de una ciudad de Francia y otra de Polonia.
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