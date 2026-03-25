Pontevedra, en un congreso sobre ciudades en Roma

El edil de Servizos urbanos básicos, Xaquín Moreda, representó ayer la Pontevedra en el congreso «Nuevos paradigmas de la vida urbana, cercanía, bienestar en ciudades y territorios», un encuentro celebrado en Roma y organizado por el Consejo Nacional de Arquitectura, Planificación, Paisajismo y Conservación de Italia, entidad equivalente al Colegio de Arquitectos en España. Pontevedra participó en la mesa titulada «Ciudades para recuperar el tiempo, cercanía, ritmos y calidad de vida», en la que también estuvieron presentes representantes de una ciudad de Francia y otra de Polonia.