Pontevedra acogerá las jornadas de la Federación Galega de Alzheimer

Pontevedra acogerá por primera vez, el próximo 9 de mayo, las XXIV Xornadas Interdisciplinares de Fagal (Federación Galega de Alzheimer e outras demencias), que se celebrarán en el Pazo da Cultura. El alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, presentó la cita junto al presidente de Fagal, César Bugallo, y al presidente de Alzheimer Pontevedra (Afapo), José Manuel Fontenla. La organización prevé la asistencia de unas 200 personas, entre profesionales sociosanitarios, estudiantes, familiares y pacientes.

Las jornadas, declaradas de interés sanitario, combinarán una parte teórica y otra práctica. El programa incluirá una mesa internacional sobre la atención a personas con alzhéimer en Portugal, con la participación de tres profesionales del país vecino, además de tres talleres centrados en la toma de decisiones en el ámbito de la dependencia, la validación de terapias no farmacológicas y la promoción de la empatía hacia las personas mayores. La cita concluirá con una charla motivacional a cargo de un psicólogo positivista.

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Durante la presentación, José Manuel Fontenla subrayó la importancia de combinar la medicación con terapias no farmacológicas como la estimulación neuronal, la arteterapia o la musicoterapia, que ya se desarrollan en sus centros. También destacó la llegada de un nuevo medicamento con una eficacia estimada del 30 al 35%, que podría aportar entre ocho y nueve años de autonomía a los pacientes. Tanto Fagal como Afapo agradecieron al Concello su colaboración y la cesión de espacios, y las personas interesadas pueden inscribirse a través de la web de las jornadas.