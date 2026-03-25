Ponte Sampaio «estrena» puente

Las obras comenzaron en septiembre pasado y registraron diversas vicisitudes que prolongaron hasta ayer la «puesta en valor» de uno de los puentes más emblemáticos del municipio: el medieval sobre el río Verdugo que enlaza Ponte Sampaio, en Pontevedra, con Arcade, en Soutomaior. Siete meses después de aquel inicio y una inversión de unos 500.000 euros, este miércoles se procedió a su inauguración. Paso obligado de los peregrinos, mantendrá también el tráfico rodado por la estrecha relación entre ambos núcleos.

La visita fue el broche final a una obra que ya dispone desde diciembre de nueva iluminación, inaugurada entonces, igual que este miércoles, por la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, junto a los alcaldes de Pontevedra, Miguel Fernández Lores, y de Soutomaior, Manuel Lourenzo.

Según Allegue, «con esta intervención se da cumplimiento al objetivo de garantizar la conservación de este puente y realzar su estética, contribuyendo así a reforzar el atractivo del entorno coincidente con la traza del Camiño Portugués». Los trabajos incluyeron labores de limpieza de los paramentos, y la reparación del pavimento, con la reposición de las piezas de adoquín en las zonas donde era necesario.

La iluminación se extiende por el pretil y el exterior del puente y contribuye a «mejorar la seguridad de peatones y conductores». En concreto, se dispuso iluminación en la calzada para el tráfico rodado y peatonal mediante la instalación de 20 luminarias led en los tallamares. Además, se incorporó iluminación ornamental con 36 proyectores led para acentuar el valor estético del puente medieval.

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De manera complementaria, se acometió la renovación del pavimento en los tramos de la PO-264 contiguos al puente, al sustituir el firme asfáltico existente por un nuevo enlosado granítico, con fines de mejorar la integración estética del entorno. Finalmente, se realizaron actuaciones de ajardinamiento con la plantación de césped en algunos puntos.