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Foro Empresa Pontevedra

El polígono de Barro ya está lleno tras la venta de sus 4 últimas parcelas

El presidente provincial repasó los principales proyectos e inversiones de la Diputación

XL Almorzo Foro Empresa Pontevedra celebrado ayer en el Liceo Casino.

XL Almorzo Foro Empresa Pontevedra celebrado ayer en el Liceo Casino. / Rafa Vázquez

C. P. C.

Pontevedra

El polígono industrial de Barro ha alcanzado el 100% de ocupación 20 años después de su construcción, tras la adjudicación de las cuatro últimas parcelas disponibles. Así lo anunció este miércoles el presidente de la Diputación, Luis López, durante su intervención en el XL Almorzo Foro Empresa Pontevedra, un encuentro con empresarios y representantes del tejido económico provincial. En total, el recinto suma ya 74 parcelas adjudicadas y 32 empresas instaladas, consolidándose como uno de los principales espacios empresariales de la provincia.

Durante su intervención, López avanzó que la Diputación estudia la viabilidad de ampliar el parque empresarial ante la demanda existente. El presidente provincial enmarcó este anuncio en una intervención centrada en los proyectos estratégicos impulsados por la institución, con especial atención al desarrollo empresarial, las infraestructuras, el turismo y el deporte.

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El encuentro sirvió también para repasar otras inversiones de la Diputación en Pontevedra y en el conjunto de la provincia. López cifró en más de 30 millones de euros la inversión movilizada en la capital durante este mandato, con actuaciones como la reforma de Santa Clara, mejoras en Príncipe Felipe, la recuperación de la Bienal o la renovación del alumbrado público en los barrios. A ello sumó los 40 millones destinados a la red provincial de carreteras y los 300 millones canalizados a través de planes de cooperación.

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