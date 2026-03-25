Sanxenxo
Una parcela en Nantes alberga el primer parque micológico
Una parcela municipal de 4.000 metros cuadrados, ubicada en el parque empresarial de Nantes, albergará el primer parque micológico de Sanxenxo. Alumnado del FP Básico de Hostelería y Restauración y del CEIP de Nantes realizaron ayer la plantación de 49 especies arbóreas micorrizadas (robles, castaños, saúcos, alisos y fresnos) que generarán el sustrato idóneo para la reproducción de setas, fundamentalmente dos especies, Boletus y Níscalo.
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