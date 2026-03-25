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Una parcela en Nantes alberga el primer parque micológico

Una parcela en Nantes alberga el primer parque micológico | FDV

Una parcela en Nantes alberga el primer parque micológico | FDV

Una parcela municipal de 4.000 metros cuadrados, ubicada en el parque empresarial de Nantes, albergará el primer parque micológico de Sanxenxo. Alumnado del FP Básico de Hostelería y Restauración y del CEIP de Nantes realizaron ayer la plantación de 49 especies arbóreas micorrizadas (robles, castaños, saúcos, alisos y fresnos) que generarán el sustrato idóneo para la reproducción de setas, fundamentalmente dos especies, Boletus y Níscalo.

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