+Música se amplía hasta cerca de un centenar de conciertos

La Diputación de Pontevedra presentó este miércoles la tercera entrega del programa +Música, que este año alcanza cifras récord. Esta iniciativa cultural llevará un total de 93 conciertos a municipios de la provincia de menos de 50.000 habitantes, quince más que en la edición anterior. El acto reunió a representantes municipales y a profesionales del sector musical gallego, en una puesta de largo que sirvió para subrayar el crecimiento sostenido del programa.

Según se anunció, el programa +Música amplía un 28% su catálogo artístico con la incorporación de 62 nuevas propuestas, lo que eleva la cifra total a 286 músicos y formaciones disponibles.

El presidente provincial, Luis López, defendió el papel de la cultura como herramienta para combatir el reto demográfico, más allá de las inversiones en infraestructuras. Según apuntó, garantizar el acceso a la cultura en todo el territorio, incluido el rural, es determinante para fijar población y dinamizar la vida social.

En esta línea, situó +Música junto a otras iniciativas provinciales como +Escénicas, orientadas a acercar espectáculos de calidad a todos los rincones.

La programación de este año se desarrollará entre mayo y diciembre y llegará finalmente a 58 municipios, es uno menos de los previstos inicialmente debido a la ausencia de solicitud por parte de un concello. En total participarán 56 artistas y bandas diferentes, de los cuales 24 se estrenarán en el circuito, lo que refuerza el carácter abierto y renovador del proyecto.

Otra de las novedades es el incremento en el número de actuaciones que puede solicitar cada ayuntamiento, que pasa de dos a un máximo de tres conciertos.

La Diputación mantiene, además, su compromiso financiero con una dotación de 700.000 euros, destinada a cubrir íntegramente el caché de los artistas. De este modo, los municipios solo tendrán que asumir los gastos derivados de la organización de los eventos.

El diputado de Cultura, Jorge Cubela, fue el encargado de abrir el acto, destacando la relevancia de este circuito para facilitar que artistas de distintos estilos y trayectorias lleguen a públicos diversos en toda la provincia.

La presentación tuvo también un componente festivo, con la actuación en el exterior del Pazo Provincial de la banda emergente 9Louro, incluida en el catálogo del programa.

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Por último, Luis López recalcó que la Diputación refuerza su apuesta por una fórmula que combina apoyo al sector musical gallego y acceso equitativo a la cultura. Como resumió el propio presidente, el objetivo es que la música hecha en Galicia llegue a todos los vecinos, vivan donde vivan.