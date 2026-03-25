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Foro Empresa

Luis López expone el papel de la Diputación

R. P.

Pontevedra

Foro Empresa Pontevedra celebra hoy su XL almuerzo-coloquio con la presencia de Luis López, presidente de la Diputación, con la ponencia, «Construíndo unha provincia extraordinaria». La jornada se desarrolla de 13.45 a 16.00 horas en el Liceo Casino. Al final del almuerzo se establecerá por parte de los asistentes un turno de preguntas al invitado. Durante la jornada se abordan diversos aspectos que afectan al ámbito de la Diputación en sus diferentes vertientes y está dirigido a administraciones locales, empresas, profesionales y ciudadanos en general.

Entre las funciones de la Diputación se encuentran las enfocadas a la cooperación, asistiendo de forma técnica, jurídica y económica, especialmente en aquellos concellos con menor capacidad de gestión.

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