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Lecer en Familia suma casi 3.000 plazas

La Diputación de Pontevedra ofertará 2.957 plazas en una nueva edición de Lecer en Familia para estancias de una noche en hoteles de la provincia. El plazo de solicitud estará abierto del 1 al 15 de abril y las escapadas se desarrollarán entre el último trimestre de 2026 y el primero de 2027.

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