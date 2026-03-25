Una jornada sobre hígado graso en Pontevedra incluye 227 pruebas de salud hepática

La jornada centrada en la salud hepática celebrada el pasado martes en Pontevedra, en el marco de la iniciativa “Pontevedra, quen pasa? 6 expertos en saúde, 6 meses”, se saldó con una respuesta masiva de la ciudadanía y de los profesionales sanitarios. La cita tuvo como protagonista al doctor Javier Crespo, referente en hepatología, acompañado por la doctora Indhira Pérez Medrano, coordinadora de la jornada, en un programa que combinó actividad científica, acciones de divulgación y una campaña de pruebas libres de detección de una dolencia cada vez más frecuente como es la patología hepática metabólica, conocida popularmente como hígado graso.

A lo largo del día se dieron en el Hospital Provincial pontevedrés más de 250 citas para participar de manera libre en las pruebas de evaluación hepática. Finalmente se realizaron 227 exploraciones, ya que algunas personas desistieron de su cita, y la elevada acogida hizo que no fuera posible atender toda la demanda inscrita. Según los datos preliminares, se estima que alrededor de un 30% de las exploraciones coincidieron con parámetros de patología hepática metabólica y que seis de ellas presentaron parámetros compatibles con fibrosis, el que vuelve a poner de manifiesto la importancia de detectar a tiempo una enfermedad que con frecuencia no presenta síntomas.

Según explicó el jefe de servicio de Aparato Digestivo del Complejo Hospitalario de Pontevedra, Juan Turnes “la extraordinaria respuesta de la población muestra el gran interés de la ciudadanía por su salud hepática y por una enfermedad que a menudo es silenciosa”, subrayando además el valor de acercar información útil a la ciudadanía.

La iniciativa “Pontevedra, quen pasa?, 6 expertos en saúde, 6 meses” está impulsada por el servicio de Aparato Digestivo del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, a través del Grupo de Investigación IDARA, adscrito al Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur y a su fundación, y cuenta con la colaboración de AbbVie, Roche, Novo Nordisk y, en esta tercera edición, también con Echosens.

El hígado graso es una enfermedad muy frecuente que se produce por la acumulación de grasa en el hígado. Afecta a una parte muy importante de la población adulta y se estima que puede estar presente en cerca de una de cada cuatro personas, muchas de ellas sin saberlo. Aunque en muchos casos pasa desapercibida, puede evolucionar hacia formas más graves, con aparición de fibrosis, cirrosis e incluso cáncer hepático si no se identifica y aborda a tiempo.

Tres profesionales de Enfermería del CHUP pontevedrés realizaron el martes pruebas desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde en el Hospital Provincial gracias a los equipos Fibroscan donados por Echosens, en una inciativa impulsada por el servicio de Digestivo con el apoyo de la gerencia del área sanitaria. El doctor Juan Turnes recuerda que “nuestra área ya cuenta con cinco de estos equipos Fibroscan y con una unidad puntera en hepatología, reconocida durante tres años consecutivos como mejor unidad de Hepatitis-C de España en los premios sanitarios nacionales Best In Class, y que cuenta con una consulta de enfermería específicamente dedicada a las enfermedades hepáticas”.

Charla de Javier Crespo / FdV

La programación de la mañana en el hospital Montecelo contó con más de 70 profesionales sanitarios y sociosanitarios en un acto que inauguró la directora asistencial del área sanitariua, la doctora Yolanda Sanduende Otero. Ya por la tarde, el auditorio del edificio pontevedrés de la Xunta de Galicia en calle Benito Corbal superó su capacidad en una sesión abierta a la ciudadanía con un tono distendido y divulgativo, en la que el humor también jugó un papel relevante a la hora de acercar conceptos complejos al público.

La mesa de ponencia contó con la participación del doctor Javier Crespo, del chef Pepe Solla, de la doctora Indhira Pérez Medrano como moderadora y del alcalde de Pontevedra, Miguel Fernández Lores, quien efectuó la apertura y el cierre institucional. En este encuentro, en el que se habló de microbiota, de divulgación, de nutrición saludable, de comercio de proximidad y de hábitos de vida, se resolvieron numerosas dudas de pacientes y asistentes desde el máximo rigor médico y científico.

El formato de la sesión permitió trasladar a la ciudadanía el mensaje de que la salud hepática depende de múltiples factores y requiere cada vez más conocimiento, prevención e implicación social. La jornada forma parte de un proyecto de seis meses que, en palabras del doctor Juan Turnes, “constituye un triathlón de divulgación científica con información y actividades dirigidas a profesionales, pacientes, medios de comunicación y población en general”.

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La iniciativa tendrá continuidad el próximo 21 de abril, con la participación de la doctora María Pellisé en una nueva cita, que abordará la endoscopia avanzada en una sesión dirigida a profesionales, pero que reservará también un espacio específico abierto al público para informar de cáncer de colon en clave divulgativa y ciudadana.